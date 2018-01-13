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Suriyelilerin Esad ve DEAŞ'ın saldırılarından kaçışı sürüyor

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 14:21 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 14:21

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esad rejiminden kaçarak İdlib'in kuzeyindeki kamplara göç edenlerin sayısı 200 bine ulaştı.


Ülkenin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi ile İdlib'in güney kırsalı  arasındaki bölgelerde yaşanan yoğun çatışmalar ve hava saldırıları, sivillerin  İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına göç etmesine neden  oldu.
 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık bir aydır İdlib  güneyi ve Hama doğu kırsalındaki  sivillerin 120'den fazla köyü terk etmesi  sonucu İdlib'in kuzeyine göç edenlerin sayısı 200 bini buldu.
 
Terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esed rejimi ile Rusya'nın saldırılarından  kaçan siviller, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla evlerini terk  etmek  zorunda kalıyor. İdlib'in kuzeyi ve Hama'nın doğusundan kaçan aileler Hatay'ın  Reyhanlı ilçesinin karşısındaki sığınmacı kamplarına göç ediyor. Saldırılardan  kaçan siviller, şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle zor günler yaşıyor.
 
Sığınmacı kamplarının yetersizliği nedeniyle şiddetli yağış foseptik  çukurlarının taşmasına neden olurken, bu durum bazı sağlık sorunlarını ortaya  çıkardı.
 
Göç eden sivillerin büyük kısmı sokaklarda, araçlarda veya kendi  imkanlarıyla yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşamlarına devam etmek zorunda  kalıyor.
 
Esed rejiminin havadan ve karadan saldırıları nedeniyle Sincar'dan  gelen Jaber Owed, rejimin ve Rusya'nın şiddetli hava saldırıları yüzünden  Hama'dan, Sincar beldesi ve çevresindeki 74 köyden sivillerin daha güvenli  buldukları Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldığını belirtti.
 
Sincar'dan göç ettikleri geceyi unutmayacaklarını dile getiren  Owed,"Şiddetli yağış vardı. Bizi yağmurdan koruyacak eşyalarımız bile ıslandı.  Kullanmadıkları silah kalmadı, vakum (bombaları) ve roketatarlarla tüm bölgeyi  vurdu. Kimliğimi, resmi evraklarımı bile çıkaramadım. Hepsi kaldı. Nereye baksak,  nereye sığınsak bombardıman ve uçaklar hep peşimizdeydi. Olaylar karşısında ölümü  temenni ettim. O yağmurlu gecede eşyalarımızı arabaya yüklerken Suriye'nin  çeşitli bölgelerden göç eden ve hala geri dönemeyen insanlar aklıma geldi. Acaba  geri dönebilecek miyiz? Halen barınacak ev veya çadır bulamadım. Bir depoda 40  kişi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"Çocuk ve yaşlılar soğuktan inliyor"
 
Sincarlı Muhylif El Halaf da rejimin saldırı ve kaçış anını şöyle  anlattı:
 
"Bir anda 'rejim ve destekçileri yaklaştı' dediler. Ne yapacağımızı  bilemedik. Evlerimizden ne çıkaracağımızı bilemedik. Yoldayken nereye  gideceğimize karar verdik.  Bir yandan Esed'in ve Rusların acımasız ve durmak  bilmeyen bombardımanı diğer yandan da kışın şiddetli soğuğu. Ben dayanabilirim  ancak çocuk ve yaşlılar soğuktan inliyor. İnşallah savaşı kazanırız, yeniden  toprağıma, suyuma, evime, çadırıma ve vatanıma başımız dik döneriz. Allah bizimle  beraberdir." diye konuştu.
 
  
 

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