24 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
4°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.648 1.05 EURO 4,6360 0.07
USD 3,7350 -0.86 ALTIN 163,310 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için başvuru

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 16:20 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 16:21

Hatay'da bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.


Antakya Askerlik Şubesi önünde toplanan, ellerinde Türk ve Özgür  Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı taşıyan Suriyeli grup tekbir getirdi ve Türkiye için  sevgi gösterilerinde bulundu.
 
Suriyeli Usama El Said, yaptığı açıklamada TSK'nın Afrin'de terör  örgütleri PKK, PYD ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü  katılmak için askerlik şubesine dilekçe vermeye geldiklerini belirterek, her  zaman Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.
  
Tesir Derviş ise Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesi ve  özgürlüğüne kavuşması için Türk askerleriyle aynı cephede onların yanında olmak  istediklerini söyledi.
 
Derviş, Afrin'in teröristlerden arındırılarak, toprakların gerçek  sahiplerine teslim edilmesine yardım etmeye hazır olduklarını dile getirerek  bunun için askere alınmalarını istedi.
 
Grup daha sonra askerlik şubesine geçerek gönüllü askerlik için  dilekçelerini verdi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.