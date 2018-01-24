Suriyelilerden Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için başvuru

Hatay'da bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Antakya Askerlik Şubesi önünde toplanan, ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrağı taşıyan Suriyeli grup tekbir getirdi ve Türkiye için sevgi gösterilerinde bulundu.

Suriyeli Usama El Said, yaptığı açıklamada TSK 'nın Afrin'de terör örgütleri PKK , PYD ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe vermeye geldiklerini belirterek, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.

Tesir Derviş ise Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesi ve özgürlüğüne kavuşması için Türk askerleriyle aynı cephede onların yanında olmak istediklerini söyledi.

Derviş, Afrin'in teröristlerden arındırılarak, toprakların gerçek sahiplerine teslim edilmesine yardım etmeye hazır olduklarını dile getirerek bunun için askere alınmalarını istedi.

Grup daha sonra askerlik şubesine geçerek gönüllü askerlik için dilekçelerini verdi.