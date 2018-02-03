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Suriyeli muhalifler savaş uçağı düşürdü

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 18:47 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 18:47

Suriye'de muhaliflerin, İdlib ilinin doğu kırsalında Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.


AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, İdlib ilinin doğu kırsalı ve  güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür  Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır Ordusu tarafından vuruldu.
 
Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammet Raşid, AA muhabirine, Esed rejimine  ait Su 25 tipi savaş uçağını, İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib ilçesinde  saldırı düzenlediği anda uçak savarlar ile düşürdüklerini söyledi.
 
Raşid, bölgede savaş uçaklarının haftalardır saldırı düzenlediğini  ifade etti. 
 
Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.  Görüntülerde uçak düşmeden hemen önce pilotun paraşütle atladığı görülüyor. Ancak  pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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