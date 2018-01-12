Suriyeli muhalifler: Hazırız!

Sputnik'e konuşan Bahra "Muhalifler 2014 yılından beri Cenevre 'de ön koşul olmaksızın müzakere istiyor. 2014 yılında doğrudan görüşmelerimiz oldu ve daha sonra durduruldu. Şimdi BM ile müzakereler yapılıyor ancak Şam 'la doğrudan bir müzakere yok. Şam'la mümkün olduğunca yakın zamanda müzakereler gerçekleştirmeye hazırız" dedi.

Bahra, müzakerelerin olmasını Suriye li muhaliflerin Cenevre görüşmelerinin sekizinci turunda da beklediğini belirterek "Ancak rejim ne yazık ki müzakereleri reddetti. Rejim hazırsa, Rusya da doğrudan, pozitif ve anlamlı bir müzakere için rejime baskı kurarsa, biz de hazırız" ifadelerini kullandı.

'SUUDİ ARABİSTAN'IN DESTEĞİ SÜRÜYOR'

Bahra, Suudi Arabistan 'ın muhaliflere desteğinin devam ettiğini de belirtti.

Bahra "Suudi Arabistan, Suriyeli muhaliflerin tek bir heyet altında birleştiği Riyad-2 Konferansı'nın gerçekleştirilmesi için çok çaba gösterdi. Bu sayede şimdi farklı platformlardan muhalifler aynı çatı altında. Suudi Arabistan siyasi sürecin ilerlemesine olumlu yönde katkı sunuyor" dedi.