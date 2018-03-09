09 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
14°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.558 -0.01 EURO 4,7000 -0.22
USD 3,8210 -0.04 ALTIN 162,120 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suriyeli kadın, Türk askerini görünce sevinçten ağladı

09 Mart 2018 Cuma - 11:19 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 11:21

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Katmah köyünü teröristlerden arındırılmasının ardından bölgede yaşayan Ayla Muhammed (55), Türk askerlerini görünce onlara doğru koşarak "Kurtulduk mu?" diye sorup gözyaşı döktü.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçtiğimiz 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin bölgesine doğru ilerleyişi sürüyor. Afrinin Katmah köyünün teröristlerden temizlenmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede inceleme yaptı. Burada yaşayan Ayla Muhammed, Türk askerlerini görmesiyle yanlarına koşup "Kurtulduk mu?" diye sordu, ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Türk askerlerinin bölgelinin temizlendiğini belirtmesiyle Ayla Muhammed, "Dualarımız kabul oldu. Kurtulduk, kurtulduk. Bu günleri de gördüm. Çok zor günler geçirdik. Büyük korku yaşadık" diyerek askerlere teşekkür etti.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.