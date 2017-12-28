Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde caddede, yanındaki iki çocuğuyla birlikte yürüyen hamile Suriyeli E.X'yi taciz ettiği iddia edilen Ş.D., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

