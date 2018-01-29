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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplantısı yapılacak

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 10:40

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde, garantör ülke heyet başkanları hazırlık toplantısında bir araya gelecek


Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog  Kongresi kapsamında garantör ülke heyet başkanları istişare toplantısı yapacak. 
 
Suriyeli delegeler, yarın yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi  için kente gelmeye başladı.
 
Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının TSİ 13.00 sularında  hazırlık toplantısı yapması bekleniyor.
 
Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil  ediyor.
 
Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor.
 
Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin kongreye katılması bekleniyor.
 
Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden  Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre'de görüşmek istediklerini  belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı.
 
Kongre'nin ambleminde yalnızca Esed rejiminin bayrağının kullanılması  da muhalifler arasında rahatsızlık uyandırmıştı. Toplantıda Birleşmiş Milletler'i  Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil ediyor.
 
BM temsilcisi 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Soçi'ye, Kongre'de  çıkacak kararın Cenevre'ye taşınması şartıyla katılacağını söylemişti. Anayasa  hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında  atılacağını vurgulayan De Mistura, anayasa komisyonunda Cenevre'deki sürece  katılan muhalifler, rejim, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret  liderleri ve kadınların yer alacağının altını çizmişti.
 
Terör örgütü PYD/PKK ve ilişkili kişiler, Türkiye'nin itirazı  nedeniyle Kongre'ye davet edilmemişti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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