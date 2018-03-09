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Suriye sınırında hareketlilik! PKK'lı teröristler ateş altına alındı

09 Mart 2018 Cuma - 16:53 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 16:53

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bir un fabrikasında hareketlilik tespit edilmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri belirlenen noktaya ateş etti


Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırın karşı tarafında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bir un fabrikasında hareketlilik tespit edilmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) müdahalede bulundu.
 
AA'nın haberine, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinde bulunan un fabrikasında hareketlilik tespit eden TSK, belirlenen noktaya ateş etti. Yaklaşık 10 dakika süren ve TSK’ye ait drone ile de görüntülenen hareketlilik sırasında PKK/YPG'ye ait bez parçaları da ateş açılarak düşürüldü.
 
Bu arada olay ilçede kısa süreli paniğe yol açarken, güvenlik güçlerinin sınırdaki önlemleri arttırdığı gözlendi.

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Suriye sınırı Rasulayn un fabrikası Türk Silahlı Kuvvetleri
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