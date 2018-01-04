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Suriye sınırına askeri sevkiyat

04 Ocak 2018 Perşembe - 16:06 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 16:06

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs, zırhlı personel taşıcıyı M114, tank kurtarıcısı ile mühimmat sevk edildi.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'te sınıra askeri sevkiyat sürerken, Fırat Kalkanı Harekatı'nın üssü olan Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısı M114, tank kurtarıcıları ile mühimmat taşıyan araçlar kente ulaştı.
 
İHA'nın haaberine göre, fırtına obüsler ve askeri malzemeler, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı sınır birliklerinin de sınıra konuşlandırıldığı bildirildi. Sınıra askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.
 
 
 
Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkıyatların arttığı bildirildi.

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