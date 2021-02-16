16 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.543 -1.26 EURO 8,4780 0.28
USD 6,9910 0.38 ALTIN 404,200 -0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı! 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 18:37 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 18:37

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.


Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
 
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.
 
Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.
 
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi.
 
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

ETİKETLER

Suriye terör Bab
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.