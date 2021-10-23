Suriye'nin İdlib bölgesine büyük sevkiyat! ABD'den çağrı...

“Gerilimi Azaltma Bölgesi”nde hava operasyonlarını durduran rejim, bölgeye tank ve ağır silah eşliğinde asker sevk etti.

Bölgedeki gözlemciler, rejim güçlerinin Cebel el Zaviye bölgesini kontrol etmek için sınır kesimlerine özel operasyon birlikleri konuşlandırdığı ve mevzileri güçlendirdiği bilgisini paylaştı. Rejimin harekat hazırlığı bölgede siviller arasında da endişe yarattı. Halkın göç etmek için hazırlık yaptığı bildirildi.

TSK aynı şekilde karşılık verdi. Bölgede gerginliğin artması sonrası ABD ’nin Suriye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Suriye’deki şiddet olayları” kınanarak, taraflara, “gerilimi azaltma ve ateşkese saygı duyma” çağrısı yapıldı.