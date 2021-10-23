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Suriye'nin İdlib bölgesine büyük sevkiyat! ABD'den çağrı...

23 Ekim 2021 Cumartesi - 8:46 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 8:46

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını artıran Rusya destekli Suriye rejimine gözdağı vermesinin sahadaki yansımaları sürüyor.


“Gerilimi Azaltma Bölgesi”nde hava operasyonlarını durduran rejim, bölgeye tank ve ağır silah eşliğinde asker sevk etti.
 
Bölgedeki gözlemciler, rejim güçlerinin Cebel el Zaviye bölgesini kontrol etmek için sınır kesimlerine özel operasyon birlikleri konuşlandırdığı ve mevzileri güçlendirdiği bilgisini paylaştı. Rejimin harekat hazırlığı bölgede siviller arasında da endişe yarattı. Halkın göç etmek için hazırlık yaptığı bildirildi.
 
TSK aynı şekilde karşılık verdi. Bölgede gerginliğin artması sonrası ABD’nin Suriye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Suriye’deki şiddet olayları” kınanarak, taraflara, “gerilimi azaltma ve ateşkese saygı duyma” çağrısı yapıldı.
 
 
Tansiyonu yüksek bu süreçte ABD’nin Suriye Büyükelçiliği, taraflara “ateşkese uyun” çağrısı yaptı. Büyükelçiliğin resmi Twitter’dan Arapça ve İngilizce “Tüm tarafları mevcut ateşkeslere saygı göstermeye ve her şeyden önce sivillerin hayatını korumaya çağırıyoruz” denildi. (Milliyet/Namık Durukan)

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İdlib Suriye sevkiyat ABD
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