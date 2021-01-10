Suriye'nin El Bab ilçesinde bulunan Terhin bölgesindeki petrol tankerlerine kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu bölgede büyük yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- Suriye'nin El Bab ilçesine İHA’lı hava saldırısı
Suriye'nin El Bab ilçesine İHA’lı hava saldırısı
İHA | 10 Ocak 2021 Pazar - 0:54 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 0:54