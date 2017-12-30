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Suriye Geçici Hükümeti açıkladı! "Milli Ordu" kuruldu

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 20:40 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 20:51

Suriye Geçici Hükümeti, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık 30 alt grubun "Milli Ordu" adı altında birleştiğini açıkladı.


Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatab, Halep'e bağlı Azez  ilçesinde grupların liderleriyle bir araya geldi. Hatab, yaklaşık 4 saat süren  toplantının ardından "Milli Ordu"nun kurulduğunu duyurdu.
 
 Hatab, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikli  amaçlarının Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgeyi ellerinde  tutmak ve Esed rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı durarak  halkı savunmak olduğunu söyledi.
 
Proje ile 3 kolorduyu birleştirdiklerini, şu an itibarıyla toplam 22  bin askere sahip olduklarını ifade eden Hatab, şunları kaydetti:
 
"1. Kolordu Türkiye'de eğitim alanlar. 2. ve 3. kolordu ise yaklaşık  30 gruptan oluşuyor. Bizim için en önemli husus, bütün bölgeyi tek bir ordu  haline getirmek. Bu da Türkiye'nin desteğiyle olur. Azez'den Cerablus arasını  eskiden DEAŞ ve PKK/PYD militanları tutuyordu. Bu bölge yaklaşık 2 bin 300  kilometrekare. Burada Fırat Kalkanı Harekatı başladığı zaman bölgenin yüzde 15'i  harabe oldu. Rakka'ya baktığımızda ise tamamı yıkıldı ve ondan sonra alındı.  Türkiye aynı şeyi yapmadı yani kırıp dökmedi."
 
 Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bugüne kadar her alanda  insanlara destek olduğunu anlatan Hatab, bu konuda Türkiye'ye minnettar  olduklarını dile getirdi.
 
"İnanıyoruz ki Suriye'nin geleceği güzel olacak"
 
 Geçici hükümetin Genelkurmay Başkanı Albay Heysem Efeysi de "Milli  Ordu"nun 3 kolordunun birleşmesi sonucu oluştuğunu söyledi.
 
Kurulan ordunun ilerleyen günlerde tüm Suriye'yi kapsayacağını anlatan  Efeysi, "Öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde bu kararı aldık. Tabii ki  Türkiye Cumhuriyeti'nden destek alarak bu karara vardık. Sonuçta Fırat Kalkanı  Bölgesi'nde 'Milli Ordu' kurulduktan sonra inşallah diğer kalan yerlerde de devam  ettirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.
 
 Bugünden sonra her nerede olursa olsun gerek Esed güçleri gerek terör  örgütleri DEAŞ, PKK/PYD'yi bölgeden temizleyeceklerini aktaran Efeysi, temizlenen  bölgelerde Genelkurmaya bağlı kolordu yapılanmaları kuracaklarını söyledi.
 
Efeysi, 2011 yılında çıktıkları devrim yoluna sonuna kadar devam  edeceklerini belirterek, "İnanıyoruz ki Suriye'nin geleceği güzel olacak ve  2011'den bu yana çıktığımız bu devrime sonuna kadar gideceğiz. Birinci hedefimiz  rejim güçlerinin baştan gitmesi ikinci hedefimiz ise ise terör örgütleri DEAŞ,  PKK/PYD'nin topraklarımızı bölmemesi için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermek."  ifadelerini kullandı.
 
  
 

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Özgür Suriye Ordusu ÖSO Suriye milli ordu
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