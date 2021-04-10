10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı

DHA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 17:53

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı PKK Türkiye Suriye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.