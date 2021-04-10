Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
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- Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı
DHA | 10 Nisan 2021 Cumartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 17:53
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
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