Suriye'den kaçan YPG'li terörist, Edirne'de yakalandı

EDİRNE'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mamo Hüseyin'in (26), terör örgütü YPG üyesi olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, 1,5 yıl eğitim aldığını ve kamptan kaçtığını anlatan Hüseyin, terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu.

