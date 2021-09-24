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Suriye'deki iç savaşla ilgili flaş açıklama: 350 binin üzerinde ölü...

24 Eylül 2021 Cuma - 18:04 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 18:04

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının yaklaşık 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.


BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumu İsviçre'deki BM Cenevre  Ofisi'nde devam ediyor.
 
Bachelet, 47 üyeli konseye hitaben yaptığı konuşmada, 10 yılı aşkındır  devam eden Suriye iç savaşında hayatını kaybedenlere ilişkin bilgiler paylaştı.
 
Suriye'deki çatışmalarda yaşanan kayıpları belgeleyen sınırlı sayıdaki  kişi ve kurumlara övgüde bulunan Bachelet, hesap verebilirliğin sağlanması ve  savaşın kurbanlarının unutulmadığının gösterilmesi açısından paylaştığı  istatistiklerin önemine işaret etti.
 
Bachelet, Mart 2011-Mart 2021 arasında Suriye'deki çatışmalarda  öldürülen 350 bin 209 kişinin bir listesini derlediklerini belirtti.
 
Hayatını kaybeden yaklaşık 350 bin kişinin belirlemesinde katı bir  metodoloji izlediklerini vurgulayan Bachelet, "Rakamlarımız yalnızca tam adları  ile tanımlanabilen, ölüm tarihi belirlenmiş ve belirli bir ilde ölen kişileri  içeriyor. Bu üç unsuru içermeyen bilgiler hariç tutuldu ve mükerrer kayıtları  önlemek için kapsamlı bir inceleme yapıldı." dedi.
 
Öldürülen her 13 kişiden biri kadın veya çocuk
 
Bachelet, ölen her 13 kişiden birinin (toplam 26 bin 727) kadın  olduğunu, yine neredeyse ölen her 13 kişiden birinin (27 bin 126) de çocuk  olduğunu aktardı.
 
Halep'te 51 bin 731 kişinin öldüğünün belgelendiğini belirten  Bachelet, bu ili sırasıyla 47 bin 483 ile Şam kırsalı, 40 bin 986 ile Humus, 33  bin 271 ile İdlib, 31 bin 993 ile Hama ve 31 bin 369 ölümle Tartus'un takip  ettiğini söyledi.
 
Bachelet, açıkladıkları toplam 350 bin 209 ölümün titiz bir çalışmayla  belirlendiğine dikkati çekerek, "Ancak bu (açıkladığımız rakamlar), Suriye'de bu  dönemde yaşanan cinayetlerin tamamı değildir ve öyle de görülmemelidir. Asgari  doğrulanabilir bir sayıyı gösteriyor ve kesinlikle gerçek cinayet sayısının eksik  bir sayımıdır." ifadelerini kullandı.
 
Suriye'de henüz belgelenmemiş çok sayıda ölüm olduğunu vurgulayan  Bachelet, trajik şekilde ölümlerinin ardından hiçbir tanık ve belge bırakılmayan  pek çok kurbanın hikayelerini henüz ortaya çıkaramadıklarını belirtti.
 

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Suriye iç savaşı
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