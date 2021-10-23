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Suriye'de üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü

WASHINGTON (AA)  |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 7:42 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 7:42

ABD, Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide elebaşlarından Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğünü duyurdu.


ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan yazılı  açıklamada, ABD’nin, Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında  Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğü belirtilerek, "MQ-9 tipi insansız hava  aracıyla gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz  yok." denildi.
 
El Kaide'nin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği  aktarılan açıklamada, "El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle  koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak  olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan  tehditler için bir üs olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

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Suriye El Kaide üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü
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