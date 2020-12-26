26 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.426 0.00 EURO 9,2440 0.01
USD 7,5890 0.36 ALTIN 458,590 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG/PKK, Rusya'ya karşı karşıya

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 20:54 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 20:54

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini Beşşar Esed rejimine bırakmasını isteyen Rusya'ya, askeri karakolu taşlatarak karşılık verdi.


YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynul Arab ilçesinin  güneybatısında yer alan Ayn İsa'daki gösteri için diğer yerleşimlerden araçlarla  yandaşlarını ve sivil giyimli mensuplarını taşıdı.
 
Belde merkezinde, Rus askerlerinin karakol olarak kullandığı okulun  önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Rusya karşıtı sloganlar attı.
 
Rusya'yı, Ayn İsa'yı YPG/PKK'nın elinden almaya çalışmakla suçlayan  kalabalık, askeri karakolu taşladı.
 
Terör örgütü flamaları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan resimleri  taşıyan kalabalığa Rus askerleri müdahalede bulunmadı.
 
Rusya'nın girişimleri
 
Rusya, aralık ayının ilk günlerinden itibaren terör örgütü ile Suriye  Milli Ordusu askerleri arasında çatışmaların artması üzerine YPG/PKK'nın rejime  alan açmasını, beldedeki varlığını ve görünürlüğünü azaltmasını istedi.
 
Örgütten, Esed rejiminin kamu hizmetlerini üstlenmesine izin vermesini  talep eden Rusya, son iki haftadır beldenin tümüyle rejime devredilmesi için  baskı yapıyor.
 
YPG/PKK ise Rusya'nın taleplerine direnerek, Suriye'nin  kuzeydoğusundan takviye teröristler getirip beldedeki pozisyonlarını tahkim etti.
 
YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa'da örgütün kendi mevzilenmeleri dışında  Rus askeri polisi ve rejim ordusuyla ortak kontrol noktaları var. Buralarda rejim  ordusundan 400 civarında asker ve milis bulunduğu tahmin ediliyor. Rus askeri  polisi ve rejim güçleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı  başlatmasından iki hafta sonra operasyonların beldeye ulaşmasını engellemek için  buraya girmişti. Beldenin kontrolü terör örgütünde kalmıştı.
 

ETİKETLER

Terör örgütü YPG/PKK Suriye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.