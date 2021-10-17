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Suriye'de sıcak gelişme! BM duyurdu: Anlaşmaya varıldı

AA |  17 Ekim 2021 Pazar - 20:24 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 20:24

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın başlayacak Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turunda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi.


Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti  temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın "Küçük Grup"  üyeleri, 8,5 ay aranın ardından Cenevre'de yeniden bir araya geliyor.
 
Özel Temsilci Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın  toplantısında, bu sabah Esed rejimi, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarının  temsilcileriyle ayrı ayrı görüştüğünü aktardı.
 
Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci  tur görüşmelerinin sonuçsuz kaldığına işaret eden Pedersen, "Şöyle bir mutabakata  ulaştığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum: İki eş başkan şimdi sadece anayasa  reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının  hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey,  Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslak hazırlama sürecine başlamamız."  dedi.
 
AA muhabirinin, Suriye'nin geleceğini belirleyecek anayasanın yazımı  için daha kaç tura ihtiyacınız var sorusuna ise Pedersen, "Bu soruya kısa bir  cevabım olacak. Bilmiyorum. Toplantıların bu hafta nasıl gelişeceğine bakacağız."  karşılığını verdi.
 
İki eş başkan aynı masada
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pedersen basın toplantının hemen  ardından BM Cenevre Ofisi'nde muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ve rejimin eş  başkanı Ahmed Kuzbari ile aynı masada buluştu.
 
Toplantıda BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci de hazır  bulundu.
 
Böylelikle Anayasa Komitesi toplantılarının başından bu yana iki eş  başkanın aynı masada oturduğu görüldü.
 
150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da  sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesi'nin "Küçük  Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur  görüşme gerçekleştirmişti.
 
Suriye Anayasa Komitesi'nin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci  tur görüşmelerinde taraflar ilk kez anayasanın içeriğine odaklanarak yazım  aşamasına geçmeyi hedefliyordu. Fakat Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz  tavırlarını sürdürmesi süreci tıkamıştı.
 
Suriye Anayasa Komitesinin yapısı
 
Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan  oluşuyor.
 
Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet  heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.
 
Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve  anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.
 
45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük  yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet"  oyu vermesi gerekiyor.
 
Komitenin iki eş başkana sahip olması dikkati çekiyor.
 
Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler  Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise  önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.
 

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