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Suriye'de sıcak gelişme! 5 askeri grup birleşti

AA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 22:08 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 22:08

Ülkenin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, Suriye Kurtuluş Cephesi adıyla birleşti.


Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, SMO  çatısı altındaki Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.  Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı'nın Suriye Kurtuluş Cephesi adı altında  birleştiği açıklandı.
 
Birleşen askeri gruplar, terörden temizlenen Fırat Kakanı, Zeytin Dalı  ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza  görevini sürdürecek.
 
Suriye Kurtuluş Cephesi çatısı altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer  alacak.
 
Törene, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral  Hasan Hammede, kolordu komutanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.
 
Tümgeneral Hammede, törende yaptığı konuşmada, SMO çatısı altındaki  askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi.
 
"Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"
 
Suriye Kurtuluş Cephesi'ne genel komutan seçilen Mutasım Abbas, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı  altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah  Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk." dedi.
 
Abbas, ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör  örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonları sürdüreceklerini ifade ederek  "SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin  hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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