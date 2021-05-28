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Suriye'de rejim Esed sözde devlet başkanlığı seçimini kazandı

AA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 1:25 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 1:25

Suriye'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayan rejimin göstermelik adaylarla düzenlediği sözde devlet başkanlığı seçimini, rejimin lideri Beşşar Esed'in kazandığı ilan edildi.


Esed rejiminin 26 Mayıs'ta Suriye'de halkın yarısından fazlasının  katılamadığı göstermelik devlet başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.
 
Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin Meclis Başkanı Hammode  Sabbag, basına yaptığı açıklamada, Esed'in sözde devlet başkanlığı seçiminde  oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu.
 
Sabbag, halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı  bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü.
 
Esed'in 13 milyon 540 bin 860 oy aldığını belirten Sabbag, 470 bin 276  oy toplayan göstermelik adaylardan Mahmut Meri'nin oyların yüzde 3.3'ünü aldığını  söyledi.
 
Sabbag, kamuoyunun tanımadığı göstermelik diğer adaylardan Abdullah  Sellum Abdullah'ın 213 bin 968 oyla, sonuçların yüzde 1,5'ni aldığını duyurdu.
 
Babası Hafız Esed'in ölümünün ardından 2000 yılında yönetimi devralan  Esed'in, en son haziran 2014'te gerçekleştirilen sözde devlet başkanlığı  seçiminde oyların yüzde 88,7'sini aldığı ilan edilmişti.
 
Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki halk, Esed  rejiminin sözde seçimine karşı gösteriler düzenlemişti.
 
Gösterimlik seçime "tiyatro" benzetmesi yapan Suriye muhalefeti, sözde  seçiminin "meşru" olmadığını vurgulayarak karşı çıktı.
 
Sözde seçime uluslararası tepkiler
 
Türkiye, Esed rejiminin tek taraflı olarak kendi kontrolündeki  bölgelerde düzenlediği sözde seçime tepki gösteren ülkelerin başında geldi.
 
Dışişleri Bakanlığından sözde seçim günü yapılan açıklamada, "Suriye  rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan  gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır. Serbest ve adil olmayan şartlarda  tertiplenen söz konusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM  Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı  gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya  koymaktadır." ifadesi kullanılmıştı.
 
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere de 25 Mayıs'ta ortak yazılı  açılamayla Esed'in göstermelik seçimine karşı çıktı. Ortak açıklamada, "Fransa,  Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde  dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve  adil olmayacak." değerlendirmesi yer almıştı.
 
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell'de dün yaptığı açıklamada, Suriye'de seçimlerin gerçek bir siyasi süreç  çerçevesinde ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca yapılması  gerektiğini belirtmişti.
 
BM kararlarını hiçe sayılan sözde devlet başkanlığı seçimi
 
Esed rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler, BMGK  kararlarını da hiçe sayıyor.
 
BMGK'nın, aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda, "Cenevre  süreci" olarak adlandırılan görüşmelerin gündemi ve yol haritası belirlendi.
 
Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapımı,  seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor.
 
Ancak rejim, geçiş yönetimi kurulmasına yanaşmazken Anayasa Komitesi  çalışmalarının başlamasına da yıllardır engel çıkartıyor.
 
2011 öncesi nüfusu 22-23 milyon civarındaki Suriye'de, Birleşmiş  Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre 6,6 milyon  Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım  Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, 6 milyon 702 bin kişi ise ülke içinde yerinden  edildi.
 

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