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Suriye'de iki muhalif grup birleşti

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 22:23 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 22:25

Suriye'de, Beşşar Esed rejimine karşı savaşan Ahrar Şam İslami Harekatı ile Nureddin Zengi Harekatı grupları "Suriye Kurtuluş Cephesi" adı altında birleştiğini duyurdu.


İki askeri muhalif grup, sosyal medya hesapları üzerinden  yayınladıkları açıklamayla birleştiklerini duyurdu.
 
Açıklamada, "Suriye'de siyasi karar mekanizmasının tek bir gruba  bırakılmaması, gruplara yönelik saldırıların durdurulması ve dış mihrakların  isteklerine alet olunmaması için bu birleşme gerçekleştirildi." ifadeleri yer  aldı.
 
Suriye Kurtuluş Cephesi'nin liderliğine Ahrar Şam lideri Hasan Sufan  seçilirken, yardımcısı da Nureddin Zengi Harekatı'nın genel komutanı Tevfik  Şihhabeddin oldu.
 
Açıklamada, Esed rejimine karşı savaşan diğer askeri muhalifler de  birleşmeye davet edildi.
 
"Suriye Kurtuluş Cephesi" ile Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı  savaşan en büyük askeri grup kurulmuş oldu.
 
Tamamına yakını Suriyelilerden oluşan askeri muhalif grup, Suriye'nin  İdlib, Hama, Humus, Halep'in batısı ve Şam'da rejime karşı mücadelelerini  sürdürüyor.
 

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Suriye muhalif gruplar iki grup birleşti Suriye Kurtuluş Cephesi
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