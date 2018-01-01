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Suriye'de geçen yıl 10 binden fazla sivil öldürüldü!

AA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 16:32 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 16:32

Suriye'de 2017 yılında yaklaşık 4 bini kadın ve çocuk 10 bin 204 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Rejim saldırıları ile işkencelerde 4 bin 148 sivil can verdi.


Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de 2017 yılında  büyük bölümü Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 10 bin 204 sivilin  öldürüldüğünü açıkladı. 
 
SNHR'nin, Suriye'de işkence, çatışma ve saldırılar nedeniyle yaşamını  yitiren sivillere ilişkin raporunda,  geçen yıl 2 bin 298'i çocuk, bin 536'sı  kadın 10 bin 204 sivilin öldüğü kaydedildi.
 
Raporda, Esed rejiminin geçen yıl yaptığı işkenceler ve düzenlediği  saldırılarda 754'ü çocuk, 591'i kadın 4 bin 148 sivili öldürdüğü bildirildi.
 
Terör örgütü PYD/PKK'nın 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivili  katlettiği kaydedilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın 281'i çocuk, 148'i kadın bin  421 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı ifade edildi.
 
Rapora göre, Rus güçlerinin saldırılarında 439'u çocuk, 284'ü kadın  bin 436 sivil hayatını kaybederken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon  güçlerinin saldırılarında  521'i çocuk, 332'si kadın toplam bin 759 sivil  canından oldu.
 
Askeri muhalifler ve rejim karşıtı grupların rejimle çatışmaları  sonucu ise 47'si çocuk, 30'u kadın 211 sivil yaşamını yitirdi.
 
Öte yandan raporda, kimliği bilinmeyen tarafların 198'i çocuk, 97'si  kadın 913 sivili öldürdüğü ifade edildi.
 
Ölümler en fazla Şam kırsalında
 
Rapora göre, Şam kırsalında 2 bin 19, Rakka'da bin 512, Halep'te  bin  352, Deyrizor'da bin 324, İdlib'te bin 256, Dera'da 882, Hama'da 852, Humus'ta  781, Haseke'de 198 ve Kunaytra ilinde  28 sivil öldürüldü.
 
Raporda, 2017 yılında  211'i rejim tarafından olmak üzere 232 sivilin  işkence görerek yaşamını yitirdiği bildirildi.
 
Esed rejimine silah  desteğinin kesilmesi için  Rusya, İran ve Lübnan  gibi ülkelere baskı yapılması gerektiğine işaret eden raporda, Esed'e garantörlük  yapan Rusya'dan, rejimin gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasını başarısızlığa  uğratma çabalarının önüne geçmesi talep edildi.

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Suriye 1 yılda 2017 yılında 10 binden fazla sivil öldürüldü
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