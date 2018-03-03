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Suriye'de BMGK kararına rağmen 146 sivil daha öldü

03 Mart 2018 Cumartesi - 18:07 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 18:07

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "insani ateşkes" kararı açıklamasına rağmen 25 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşen saldırılarda 38'i çocuk, 21'i kadın 146 sivilin öldüğünü açıkladı.


SNHR'nin raporunda, BMGK'nin Suriye genelinde siviller için 24  Şubat'ta aldığı insani ateşkes kararının ardından geçen ilk 6 günde düzenlenen  saldırılarda 146 sivilin öldüğünü duyurdu.
 
Raporda, rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarında 22'si çocuk,  16'sı kadın 114 sivilin öldüğü bildirildi.
 
Rejim güçlerine hava desteği veren Rus savaş uçaklarının 6 günde  düzenlediği saldırılarda 5 sivilin öldüğü kaydedilen raporda, terör örgütü DEAŞ  karşıtı koalisyon güçlerinin bombardımanlarında 10'u çocuk, 4'ü kadın toplam 16  sivilin öldüğü belirtildi.
 
Rapora göre, terör örgütü DEAŞ 4'ü çocuk 5 sivili öldürürken, kimliği  belirsiz taraflarca yapılan saldırılarda 2'si çocuk, biri kadın toplam 6 sivil  yaşamını yitirdi.
 
6 günde 87 kez varil bombalı saldırı
 
Ağın raporuna göre, rejim güçlerine ait helikopterler 24 Şubat'tan  sonraki 6 günde Doğu Guta'nın da yer aldığı Şam Kırsalı bölgesine 83, Hama  kırsalına ise 4 defa varil bombası saldırısı düzenledi.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat gecesi aldığı 2401  sayılı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani  ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine  hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan  edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil  durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. ?Bunların birçoğu çocuk  veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık  ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Muhabir : Adham KakoYayınlayan : Zülal Eser  
 
 03.03.2018 16:47:25

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