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Suriye'de 6 İran askeri öldürüldü

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 12:57 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 13:15

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 6 milisin öldürüldüğü belirtildi.


Mehr Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen  İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı  6 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığına defnedildi.
 
Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen  İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.
 
İran'a göç etmiş  Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve  Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed  rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis  güçler olarak biliniyor.
 
  

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