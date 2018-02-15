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Suriye'de 4 İran askeri öldürüldü

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 13:28 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 13:28

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 4 milisin öldürüldüğü belirtildi.


İran medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'deki çatışmalar  sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" tugaylarına  bağlı 4 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığı'nda defnedildi.
 
Söz konusu  milislerin isimlerinin Salim Rızayi, Muhammed Yasin Nasıri, Ali Muhammedi ve Ali  Rıza Hüseyni olduğu ifade edildi.
 
Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen  İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.
 
İran'a göç etmiş  Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve  Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed  rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis  güçler olarak biliniyor.

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