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Süreyya Yalçın: Farkında olmadan büyük bir yanlış yaptım
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta Bodrum'da yangın bölgesinde teknede fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımının ardından büyük tepki gören Süreyya Yalçın, "Farkında olmadan büyük bir yanlış yaptım" dedi. Yalçın'ın, yangın bölgesine gönderdiği, içinde yardım malzemeleri olan aracın üzerine ismini yazdırması da tepkilere neden olmuştu.
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, uzun süredir hayatını Miami'de sürdürüyor. Tatil için Türkiye'ye gelen sosyetik güzel, Amerika'daki sağlık sistemini beğenmediğini, Allah'a 'Beni başka ülkelerin doktorlarına muhtaç etme' diye dua ettiğini söyledi.