Süreyya Yalçın'dan Ozan Baran'a: İyi ki senin oldum
27 Ekim 2020 Salı - 11:51 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 11:51
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın 2016’da evlendiği iş insanı Ozan Baran’ın dün doğum günüydü. Her yıl eşi için partiler veren Yalçın, bu kez evde kutlama yapmayı tercih etti.
Süreyya Yalçın, 44 yaşına basan eşi Ozan Baran’a olan duygularını, sosyal medya hesabından şöyle dile getirdi:
“Var olma sebebim, yaşama sevincimsin. iyi ki doğdun, iyi ki senin oldum. Soyadını gururla taşıyorum."