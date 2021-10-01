Sürekli epilepsi nöbeti, beynin yapısını bozabilir!

Bir yıl boyunca ilaç kullanımına rağmen hala nöbetlerin olmasının “dirençli epilepsi” olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, epilepsi hastalarının yüzde 70’inin ilaç ile tedaviye olumlu cevap verdiğini söyledi. Epilepside erken müdahalenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Erken tedavi edilmediği zaman sürekli ve tekrarlı nöbet geçiren bireyin beyninde sık elektrik kaçakları olur ve beynin yapısı da zamanla bozulabilir.” uyarısında bulundu.,

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, epilepsi ve epilepsi cerrahisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Epilepsinin ortaya çıkmasına yol açan faktörlere değinen Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “İnsan beyni sürekli ve sistemli çalışır. Yapısı gereği biyolojik-canlısal elektrikle çalışır denilebilir. Sistematik bir düzen içerisinde çalışan beyinde bazen kaçak veya parazitlerin meydana geleceği durumlar oluşabilmektedir. Bu parazitlerin bir eşiği geçmesi durumunda epilepsi görünümü ortaya çıkar ve oluşmasına neden olan belli bazı faktörler vardır.” dedi.

Beynin bazı bölgelerinde kısa devre ya da elektrik kaçağı gibi tanımlanabilecek çalışma sorunları oluşabildiğini ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bu elektriksel kaçak, beynin hangi bölgesindeyse, o bölgenin işlevleriyle ilgili epilepsi görünümü ortaya çıkar, örneğin görme yetisiyle ilgili yerdeyse o gözün önünde görüntü, uçuşan kelebekler ya da benzer görme ile ilgili sorun çıkabilir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bu elektiksel kaçaklar beynin tümüne de yayılabilir. Beynin tümüne yayılma durumunda büyük nöbet oluşur. Büyük nöbet geçiren birinin tüm vücudu kontrolsüz kasılır, bilinç kaybı gelişir ve genelde de solunumda hızlanma, hırıltılı solunum ve morarmalar, idrar kaçırma, dil ısırma gibi durumlar oluşur.” diye konuştu.

KISA SÜRELİ DALMA VE KOPUKLUK DA YAŞANABİLİYOR

Tıbbi olarak epilepsi, sara nöbetinin büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Her sara atağı bayılma, kasılma şeklinde gerçekleşmeyebilir. Kısa süreli gözde dalmalar ve kopukluklar yaşamak, bazen de sebepsiz unutkanlıklar da epilepsi sebepli olabilir.” dedi.

DİRENÇLİ EPİLEPSİ: İLACA RAĞMEN NÖBETLER DEVAM EDER

Epilepside tanıda hastanın öyküsünün çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Hastanın bir yıl boyunca, 2 veya daha fazla ilacı, yüksek ve uygun dozda kullanmasına rağmen hala nöbetleri oluyorsa bu ‘ilaca dirençli epilepsi’ olarak kabul edilir. Epilepsi hastalarının genelde %70’i ilaçla tedaviye olumlu cevap verir. %30 oranında ilaçlara bir direnç olabiliyor. Özellikle şakak-temporal beyin bölgesi epilepsileri dirençli olmaya adaydır.” dedi.

HASTANIN ÖYKÜSÜ İYİ DİNLENMELİDİR

“İlaç kullanmadan önce epilepsi hastasının tedaviye nasıl yanıt vereceği hekim tarafından tahmin edilebilir” diyen Prof. Dr. Sultan Tarlacı, şunları söyledi:

“Örneğin ağır vaka türlerinden biri olan “şakak beyni epilepsisi” hastası, tedaviye dirençli nöbet türlerinden birisidir. Bu tür vakalar, durumları uygun ise epilepsi cerrahisi ile kontrol altına alınabilirler. Bunun için ileri araştırmalar gerekebilir. Beyindeki fonksiyon bozukluğunun nerede olduğunu öğrenmek için hastaya EEG, uyku EEG’si, pozitron emisyon tomografisi ya da SPECT denilen beynin içsel çalışma şeklini gösteren testler yapılabilir. EEG testi her zaman hastaya sara tanısı konulmasını desteklemez. Hastanın öyküsü iyi dinlenmeden tanı koyulmaması gerekir. Bazen nöbetler beynin çok derinlerinden kaynaklanır. EEG ise saçlı deriden yapıldığı için beynin derinlerinden kaynaklanan elektrik kaçağını yakalamaması söz konusu olabilir.”

İLAÇ KULLANIMIYLA NÖBET SIKLIĞININ KONTROL ALTINA ALINMASI HEDEFLENİYOR

Ameliyatın ilaç kullanımının yerine bir alternatif olmadığını belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “İlaç kullanımı nöbet sıklığını kontrol altına almak içindir. İlaç seçerken hastanın yaşına, cinsiyetine, hastanın doğurganlık çağında olup olmadığına, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine, hangi nöbet tipini yaşadığına bakılır ve bu kriterlere göre ilaç tedavisi seçilir.” diye konuştu.

BEYNİN YAPISI BOZULABİLİR

Epilepside erken müdahalenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Erken müdahale edilmediği zaman sürekli nöbet geçiren bireyin beyninde sık elektrik kaçakları olur ve beynin yapısı da zamanla bozulabilir. Bu kez hastalık, ilaçla da cerrahi müdahaleyle de tedavisi yapılamaz veya daha da dirençli duruma gelir.” diye konuştu.