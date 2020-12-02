Süre uzatıldı! e-Devlet'ten başvuran alacak

Milyonlarca kişi bekliyordu. Süre uzatıldı. Başvuralar alınmaya başladı. Başvuru yapmak isten vatandaşlar için Bakan Selçuk sosyal medyadan önemli bir açıklamada bulundu.

Salgınla mücadele sürecinde 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar liralık destek sağlayan kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı, yeni başvurulara kapı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni başvurular dün itibarıyla başladı. Kararla 30 Haziran'dan önce başvuruda bulunmayan işyerleri de başvuruda bulunabilecek. Bu tarihe kadar ödeneğe başvurmayan işyerleri 31 Aralık tarihine kadar başvurmaları halinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün yeniden alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneğine başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Selçuk, başvuruların 'https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kisa-calisma-odenegi-basvurusu' adresinden yapılabileceğini bildirdi.