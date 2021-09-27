Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ve Şehir Konakları ile öncülerden biri olmaya devam ediyor

Sur Yapı Şehir Konakları’nda Benzersiz Bir Deneyim Yaşayabilirsiniz

2019 yılında teslimi gerçekleştirilen Sur Yapı Şehir Konakları, bölge tasarımı ve yaşam alanlarının düzeniyle benzersiz bir deneyim sunmayı planlamaktadır. Şehir Konakları’nın iç kısımları tümüyle yaşayanlar için tasarlanmış sosyal tesislerden oluşmaktayken, dış kısımlar işlek bir cadde gibi tasarlanmış ve bölgeye değer katan dükkanlar ve ofislerle dolacak şekilde düşünülmüştür. Projenin detaylı bilgilerini “sehirkonaklari.com.tr” adresini ziyaret ederek görebilirsiniz. İsterseniz “444 5 787” nolu telefonu hemen arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Birçok konuda olduğu gibi konut projelerinde de öncülerden biri olmaya devam etmektedir. Eylül 2017 tarihinde ilk adımı atılan ve yine Eylül 2020’de ilk anahtar teslimleri gerçekleştirilenbarındırdığı akıllı şehir özellikleri ve uygulanan kentsel dönüşüm modeliyle yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil etmiştir. Bu sayedemarkası adını duyurmaya devam ederken, inşaat sektörünün gelişimi için de ortaya değerli ve anlamlı işler koymaya devam etmektedir.projesi ile ilgili detaylı bilgiler için “suryapiantalya.com.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.