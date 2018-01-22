22 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
11°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 0.00 EURO 4,6700 0.27
USD 3,8210 0.28 ALTIN 164,000 0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şüpheli poşet polisi alarma geçirdi

İHA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 5:48 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 5:48

Malatya’da kaldırıma bırakılan poşet, içerisinde bomba olabileceği şüphesi ile fünye ile patlatıldı


Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Şahin sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaldırıma bırakılan beyaz bir poşet şüphe çekince durum polislere bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alarak bomba imha ekibine haber verdi. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması ile bölgeye gelen uzman ekip, özel giysilerini giyerek poşetin yanına gidil fünye yerleştirdi. Alınan önlemin ardından fünye ile kontrollü patlatılan poşette elektrikli diş fırçası çıktı.
 
İncelemelerin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.