Süphan Dağı'nda seyrine doyumsuz manzara

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki, Türkiye'nin 3'üncü büyük dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesinde buluttan oluşan şapka seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Van Gölü kıyısında bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’nın karlı doruklarında bulutların ve sisin birleşmesiyle şapka görüntüsü oluştu. Bir süre devam eden ilginç görüntü, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kayboldu.