Devlet destek verecek! Süper teşvik

Ford’un yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımı ile Oyak’ın karbon siyahı fabrikasına proje bazlı ‘süper’ teşvik geldi. İki projeyle 22.5 milyar liralık yatırım desteklenmiş oluyor.

Türk sanayisine ‘süper’ teşvik dopingi sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ford ’un Kocaeli ’de yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımı ile Oyak Sentetik Karbon Ürünleri AŞ tarafından Hatay ’da gerçekleştirilecek ‘karbon siyahı’ üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki proje ile 22.5 milyar liralık yatırım desteklenmiş olacak.

Elektrikli ‘dev’ hamle

Ford Otosan ’dan 60. yılındaki dev yatırım hamlesine teşvik geldi. Ford’un yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi, 6 yılda tamamlanacak. Projede, sabit yatırım tutarının 20 milyar 501 milyon 205 bin 701 lira, ilave istihdamın 3 bin ve nitelikli personel sayısının 200 olacağı öngörülüyor. Yatırım süresi sonunda, yılda 210 bin yeni nesil ticari araç ve 130 bin batarya üretilmesi planlanıyor.

Kararla yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 250 milyon lira nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

3 bin kişiye daha iş

Ford Otosan’dan yapılan açıklamada, 2026’ya kadar yapılması planlanan yatırımın 20.5 milyar TL tutarına ulaşacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Önümüzdeki 6 yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve etkisi 10 yılı aşacak ileri görüşlü bu yatırım ile hem şirketimizi hem de Türkiye otomotiv sanayiini geleceğe taşıyacağımıza ve global arenada rekabet gücümüzü artıracağımıza inanıyoruz. Ford’un Avrupa ’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz. Bu kapsamda, Kocaeli fabrikalarımızdaki araç üretim kapasitemizi 650 bine çıkarmayı ve batarya montaj fabrikası kapasitesini de 130 bine ulaştırmayı amaçlıyoruz. 3 bin kişilik ek istihdam hedefliyoruz.”

Karbon siyahı atağı

Oyak, Hatay’da 206 milyon dolarlık yatırımla kuracağı Türkiye’nin tek karbon siyahı üretim tesisi için teşvik aldı.

Oyak Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin karbon siyahı üretim tesisi yatırımının süresi 3 yıl olarak belirlendi.

Lastik sanayi, kauçuk ve boya endüstrisi ile özel elektronik ürünlerde kullanılan karbon siyahına yönelik projede, sabit yatırım tutarının 1 milyar 874 milyon 138 bin 65 lira, ilave istihdamın 303 ve nitelikli personel sayısının 40 olması öngörülüyor. Karar kapsamında yatırım projesi için, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 40 milyon lira nitelikli personel desteği ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 75 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sini kapsayacak enerji desteği gibi yardımlardan faydalanılabilecek.

Oto lastiği başta

Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacının tamamı bu yatırım ile karşılanacak.

Yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek olan Oyak’tan yapılan açıklamada, “Türkiye, bu yatırım sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulacak. İthalatı üretime başladığı ilk yıldan itibaren sıfırlayabilecek kapasitedeki proje, cari açığı azaltırken, ihracat potansiyeliyle katma değer sağlayacak. Oyak, yurt içinde 260 milyon dolarlık karbon siyahı pazarının lideri olacak” denildi.

76 milyar TL’lik yatırım için 26 projeye destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye’nin kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, arz güvenliğini sağlayabilecek, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşüm sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek 500 milyon TL üzerindeki yatırım projelerine, proje bazlı destek veriyor.

2019 sonuna kadar, bu kapsamda destek kararı yayımlanan 26 proje ile 76 milyar lira yatırım öngörülürken, 28 bin ilave istihdam ve 8 milyar liralık ihracat sağlanması, 4 milyar liralık ithalatın da önüne geçilmesi planlandı. Proje bazlı destek kapsamında, firmalara davette de bulunulabiliyor. (Milliyet)