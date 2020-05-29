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Süper Piyango çekildi! İşte şanslı numaralar

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 23:12 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 23:12

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun  çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "580550" numaralı bilete isabet  etti.
 
Çekilişte amorti kazanan rakamlar ise 0, 5 ve 7 olarak belirlendi.
 

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