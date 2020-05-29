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Süper Piyango çekildi! İşte şanslı numaralar
Süper Piyango çekildi! İşte şanslı numaralar
AA
| 29 Mayıs 2020 Cuma - 23:12
| Son Güncelleme : 29 05 2020 - 23:12
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.
SONRA OKU
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "580550" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti kazanan rakamlar ise 0, 5 ve 7 olarak belirlendi.
ETİKETLER
Süper Piyango
çekiliş
milli piyango
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