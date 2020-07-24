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Süper Piyango çekildi

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 23:16 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 23:16

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde  100 bin liralık büyük ikramiye, "477663" numaralı bilete isabet etti.
 
Çekilişte amorti kazanan rakam ise "0" olarak belirlendi.
 

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Süper Piyango çekiliş Milli Piyango
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