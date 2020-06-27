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Süper Piyango çekildi

AA |  27 Haziran 2020 Cumartesi - 0:37 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 0:37

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde  100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "181360"  oldu.
 
Çekilişte amorti kazanan rakamlar "2" ve "8" olarak belirlendi.
 

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Süper Piyango çekiliş Milli Piyango
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