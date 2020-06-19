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Süper Piyango çekildi

AA |  19 Haziran 2020 Cuma - 0:18 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 0:20

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun  çekilişinde, 100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası  "272114" oldu.
 
Çekilişte amorti kazanan rakam "3" ve "9" olarak belirlendi.
 
 
 

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Süper Piyango milli piyango çekiliş
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