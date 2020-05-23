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Süper Piyango çekildi

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 23:56 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 23:56

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun  çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "204051" numaralı bilete isabet  etti.
 
Çekilişte amorti kazanan rakamlar ise "1", "6" ve "9" olarak  belirlendi.
 

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Süper Piyango çekiliş Milli Piyango
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