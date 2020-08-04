04 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.134 0.59 EURO 8,2230 0.38
USD 6,9560 0.05 ALTIN 441,280 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Süper Magazin 26. bölüm fragmanı yayınlandı!

04 Ağustos 2020 Salı - 10:43 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 10:43

Haftanın en sıcak ve en ses getiren magazin haberlerini bu hafta Öykü Gürman sunuyor.


Süper Süper Magazin 26. Bölüm Fragmanı yayında. Her hafta şov dünyasından sevilen bir ismin sunacağı "Süper Magazin"de, haftanın en sıcak ve en ses getiren magazin haberlerini bu hafta Öykü Gürman sunuyor!

ETİKETLER

süper magazin fragman yayın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.