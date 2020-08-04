Süper Magazin 26. bölüm fragmanı yayınlandı!

Haftanın en sıcak ve en ses getiren magazin haberlerini bu hafta Öykü Gürman sunuyor.

Süper Süper Magazin 26. Bölüm Fragmanı yayında. Her hafta şov dünyasından sevilen bir ismin sunacağı "Süper Magazin"de, haftanın en sıcak ve en ses getiren magazin haberlerini bu hafta Öykü Gürman sunuyor!