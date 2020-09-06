Süper Loto sonuçları belli oldu! 6 Eylül Süper Loto sonuçları...

Süper Loto yapıldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. 6 Eylül Süper Loto çekilişi sonrasında ise kazanan numaralar açıklandı. Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 12, 16, 28, 31, 37 ve 43 oldu.

Süper Loto 6 Eylül çekilişi bu akşam gerçekleşti. Oyun severler, Süper Loto'yu artık online olarak da oynayabiliyorlar. Heyecanla beklenen 6 Eylül Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

6 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCUI

12, 16, 28, 31, 37, 43

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.