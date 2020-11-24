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Süper Loto sonuçları belli oldu

24 Kasım 2020 Salı - 22:39 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 22:39

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon 78 bin 649 TL.


Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da 24 Kasım 2020 çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon 78 bin 649 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 13 16 36 38 43 48 oldu.
 
Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından çekilişe ilişkin detaylarda belli oldu. Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmazken 5 bilen 16 talihli 16.299,75 TL, 4 bilen 804 kişi 504,55 TL, 3 bilen 18.419 kişi 26,70 TL ve son olarak 2 bilen 171.800 kişi 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
 

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