Süper Loto sonuçları belli oldu!

Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 26 Milyon 741 bin 478 TL oldu. Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar ise: 4 - 6 - 14 - 22 - 38 - 58

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye 26 Milyon 741 bin 478 TL. Süper Loto'nun yenilenen özelliklerinde çekiliş günleri artarken, büyük ikramiye tutarı da arttı. Aynı zamanda artık internet üzerinden de oynanabilen Süper Loto oyun u büyük ilgi görüyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları 4 - 6 - 14 - 22 - 38 - 58 oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER?

Süper Loto artık her Salı, Perşembe ve Pazar günü 20:00’da oyun severleriyle buluşacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğiniz her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsanız kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek, terminal sizin için rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsiniz. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Ne kadar kazanabilirsiniz?

Haftada 3 gün kazanma şansınız olan Süper Loto Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilen kazanır. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini alır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür