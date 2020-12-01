Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuçları 1 Aralık: Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 1 Aralık Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 77 bin 729 TL. Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 13 - 20 - 33 - 41 - 42 - 57 - oldu. İşte, 1 Aralık Salı Süper Loto çekiliş detayları...
1 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonucuna göre; 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 13 kişi 20.947,65 TL, 4 bilen 721 kişi ise 587,50 TL kazandı.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
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