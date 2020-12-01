Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuçları 1 Aralık: Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 77 bin 729 TL olarak belirlendi.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 1 Aralık Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 77 bin 729 TL. Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 13 - 20 - 33 - 41 - 42 - 57 - oldu. İşte, 1 Aralık Salı Süper Loto çekiliş detayları...

1 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonucuna göre; 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 13 kişi 20.947,65 TL, 4 bilen 721 kişi ise 587,50 TL kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

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