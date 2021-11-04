Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Kasım Süper Loto'da kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandıran Süper Loto'da perşembe akşamı düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şanlı numaralar; 3-18-37-44-56-60 oldu. Üç gün boyunca kazandıran Süper Loto çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. İşte, 4 Kasım Süper Loto sonuçları...
4 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekiliş ise www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak aktarıldı. Açıklanan sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve 59.589.511,76 TL ikramiye devretti.