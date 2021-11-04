Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Kasım Süper Loto'da kazandıran numaralar...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 59 milyonu aştı!

Sisal Şans ile kazandıran Süper Loto'da perşembe akşamı düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şanlı numaralar; 3-18-37-44-56-60 oldu. Üç gün boyunca kazandıran Süper Loto çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. İşte, 4 Kasım Süper Loto sonuçları...

4 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekiliş ise www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak aktarıldı. Açıklanan sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve 59.589.511,76 TL ikramiye devretti.