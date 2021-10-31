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Süper Loto sonuçları açıklandı! 31 Ekim Süper Loto'da kazandıran numaralar

31 Ekim 2021 Pazar - 22:03 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 22:03

Süper Loto'da çekiliş tamamlandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. 31 Ekim Süper Loto'da büyük ikramiye ise 55 milyon 831 bin 115 TL olarak belirlendi.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş ekrana geldi. Çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. Milli Piyango Online'da yer alan en çok kazandıran oyunlardan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran şanslı numaralar; 5-32-34-44-48-50 oldu. İşte, 31 Ekim Süper Loto sonuçları...
 
31 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Süper Loto'da pazar günü çekilişi yapıldı. Çekiliş saat 21:30'da gerçekleşti ve www.millipiyangoonline.com kanalından canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 55.831.115,80 TL büyük ikramiye devretti. 
 

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