Süper Loto sonuçları açıklandı! 31 Ekim Süper Loto'da kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş ekrana geldi. Çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. Milli Piyango Online'da yer alan en çok kazandıran oyunlardan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran şanslı numaralar; 5-32-34-44-48-50 oldu. İşte, 31 Ekim Süper Loto sonuçları...
31 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto'da pazar günü çekilişi yapıldı. Çekiliş saat 21:30'da gerçekleşti ve www.millipiyangoonline.com kanalından canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 55.831.115,80 TL büyük ikramiye devretti.