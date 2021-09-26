Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 29 milyon 824 bin 958 TL.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 29 milyon 824 bin 958 TL. 26 Eylül 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-13-22-26-44-56- oldu.

26 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

En çok kazandıran oyunlardan Süper Loto da yeni çekiliş günü. Pazar günü çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti ve çekiliş www.millipiyango.com'da canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 6 bilen çıkmadı ve 29.824.958,09 TL devretti.