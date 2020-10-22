Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları... MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online MP TV canlı yayın ile şanslı numaralarını belirlediği MPİ Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından bekleniyordu. Bugün (22 Ekim 2020 Perşembe) Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV canlı çekilişle belli olan MPİ 22 Ekim Süper Loto sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle: 36 - 52 - 4 - 2 - 15 - 28
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.