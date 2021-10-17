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Süper Loto sonuçları açıklandı! 17 Ekim Süper Loto'da kazandıran numaralar

17 Ekim 2021 Pazar - 21:53 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 21:53

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 45 milyon 252 bin 270 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 45 milyon 252 bin 270 TL. 17 Ekim 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -8-37-42-43-56-57- oldu.
 
17 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş yapıldı. Çekiliş saat 21:30'da gerçekleşti ve www.millipiyangoonline.com'dan ise canlı olarak aktarıldı. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 45.252.270,15 TL büyük ikramiye devretti.
 

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