Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Eylül Süper Loto'da büyük ikramiye...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 23 milyon 373 bin 544 TL.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 23 milyon 373 bin 544 TL. 16 Eylül 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -14-16-20-29-36-38- oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online'da yer alan kazandıran oyunlardan Süper Loto haftanın ikinci çekilişi ile bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş www.millipiyangoonline.com'dan yayımlandı. Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 23.373.544,67 TL ikramiye devretti.